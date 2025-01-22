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Kartalkaya Otel Yangınında Gözaltılar: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü Dikkat Çekiyor

Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:36
Kartalkaya Otel Yangınında Gözaltılar: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü Dikkat Çekiyor

Kartalkaya'daki Otel Yangını Gözaltılarla Devam Ediyor

Son günlerde Kartalkaya bölgesinde meydana gelen otel yangını, soruşturma süreciyle beraber yeni gelişmelere sahne oldu. Yangın olayları sonrasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Yangın Sonrası Soruşturma Süreci

Yangının nedenleri ve müdahale şekilleri üzerine yürütülen soruşturma ile ilgili yapılan bu gözaltılar, olaya dair daha derin bir incelemenin yapıldığını göstermekte.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılacağı düşünülüyor. Yangın olan bölge ile ilgili detaylı raporların da hazırlanması bekleniyor.

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