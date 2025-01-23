Kartalkaya Yangınında İki Kahraman Genç Hayatını Kaybetti

Kartalkaya'da Yangın Faciası

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak sabahı meydana gelen yangında tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay ve makine mühendisi Alp Mercan hayatını kaybetti. Yangın sırasında ilk etapta otelden sağ olarak çıkmayı başaran iki arkadaş, yangın mahallinde mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken geri döndüler.

Yangın Anında Kahramanlık Gösterdiler

Otelin aynı katında kalan ve liseden beri dost olan Yiğit Gençbay (25) ile Alp Mercan (25) kayak tatili için otelde bulunuyorlardı. Yangın çıkmadan önce, bir süre kayak yapmak üzere otelde kalmayı planlamışlardı.

Otelin içindeki alevler büyümeye başladığında, iki arkadaş hemen dışarı çıkarak durumu değerlendirip, yangın bölgesinde kalan insanlara yardım etmek için tekrar içeri döndüler. Ancak bu cesur kararları, hiç beklemedikleri bir şekilde, onlara mal oldu.

Son Yolculuklarına Uğurlandılar

Yiğit Gençbay ve Alp Mercan, dün ve bugün Ankara'da gerçekleştirilen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı. Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, kardeşinin Yiğit ile yıllardır dostluklarını sürdürdüğünü, birlikte kayak tatiline gitmeye karar verdiklerini belirtti.

Duygusal Tanıklıklar ve Kahramanlıkları

Hasarpa, yangın anında Alp ve Yiğit'in odalarında olduğunu, dışarı çıkarken kot farkından dolayı daha şanslı olduklarını ifade etti. Yangın anında duydukları çığlık seslerine dayanamayarak geri döndüklerini ANLATTI.

Hasarpa, "İki delikanlı birlikte tatile gitmişlerdi. Kardeşim ve Yiğit, kahramandılar, kahramanca vefat ettiler. Ruhları şad olsun." diyerek arkadaşlarının ve kardeşinin anısını yaşatmaya söz verdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangından ilk etapta sağ olarak dışarı çıkan tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay ve makine mühendisi Alp Mercan, insanları kurtarabilmek için geri döndükleri esnada alevler arasında kalarak yaşamlarını kaybetti. Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangından ilk etapta sağ olarak dışarı çıkan tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay ve makine mühendisi Alp Mercan, insanları kurtarabilmek için geri döndükleri esnada alevler arasında kalarak yaşamlarını kaybetti. Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.