Kartepe’de Tarçın Kafe açıldı — Öğrencilere özel indirimli menüler

Kartepe Belediyesi, Kent Çarşısı karşısındaki 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda açtığı Tarçın Kafe ile öğrencilere özel indirimli menüler sunuyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:46
Kartepe Belediyesi 5. sosyal tesisini hizmete açtı: Tarçın Kafe

Kartepe Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını genişleterek ilçe sakinlerine yönelik beşinci sosyal tesisini hizmete sundu. Tarçın Kafe, Kartepe Kent Çarşısı karşısındaki 15 Temmuz Demokrasi Parkı içinde modern mimarisiyle faaliyete geçti.

Gençlere yönelik menüler ve özel indirim

Tesis, özellikle gençlerin talep ve beklentileri dikkate alınarak tasarlandı. Bütçe dostu fiyat politikasıyla çalışacak kafe, gençlere yönelik çeşitli menüler sunuyor ve öğrenci kimliğini ibraz edenlere özel indirimler uygulanıyor. Menüler arasında tatlıdan hamburgraya kadar farklı seçenekler yer alıyor; kafenin sıcak içeceklerinde ise uygun fiyatlı çay ve kış aylarının vazgeçilmezi salep çeşitleri dikkat çekiyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin dört bir yanında gençlerin kendilerini huzurlu hissedecekleri mekânlar oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Tesisin bölgeye hayırlı olmasını dileyen Kocaman, "Genç konseptli kafemizde sadece uygun fiyatlı çay değil, kış aylarının vazgeçilmezi olan lezzetli salep çeşitleri de Kartepelileri bekliyor. Öğrenci kimliğini gösteren gençler için özel indirimli menüler hazırladık; tatlıdan hamburgere kadar birçok farklı lezzet seçeneği sunuyoruz" dedi.

Belediyenin mevcut hizmet ağında yer alan Kahvaltı Evi, Antik Köfte Restoran, Meydan Kafe ve Müze Kafeye Tarçın Kafe de eklenmiş oldu.

