Kartepe Teleferik Katlı Otoparkı'nda Hafta Sonu 50 TL

Kartepe Teleferik Katlı Otoparkı'nda Hafta Sonu Ücretlendirmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kartepe Teleferik, Kuzuyayla’ya ulaşımda vatandaşlara kar keyfi sunmaya devam ediyor.

Bölgeye ulaşımda düzensiz parklanmanın önüne geçmek amacıyla, işletmeci Akçapark A.Ş. otopark tarifesinde düzenlemeye gitti. Kartepe Teleferik Katlı Otoparkı, özellikle yoğun günlerde ve etkinliklerde geçerli olmak üzere hafta sonları tüm gün 50 TL olarak hizmet verecek.

Gün boyu 50 TL

Toplam 22 bin 338 metrekare alan üzerine kurulu ve 598 araç kapasiteli otopark, bölgedeki araç trafiğini hafifletmeyi ve teleferik ziyaretçilerine konforlu, güvenli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Yeni uygulamanın hedefi, düzensiz parklanma nedeniyle yaşanan trafik sorunlarını azaltmak ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak olarak açıklandı.

KARTEPE TELEFERİK KATLI OTOPARKI, YOĞUNLUK YAŞANAN GÜNLERDE DÜZENSİZ PARKLANMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA HAFTA SONLARI VE ETKİNLİK GÜNLERİNDE GÜN BOYU 50 TL TARİFESİYLE HİZMET VERECEK.