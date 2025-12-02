Kartepe Teleferik'te Sezon Öncesi Kurtarma Tatbikatı — Güvenli Ulaşım Provası

Kocaeli'de kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'ye erişimi sağlayan teleferik hattında, sezon öncesi güvenli ulaşım sağlamak amacıyla kapsamlı bir kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatın Ayrıntıları

Hattı işletenden UlaşımPark tarafından gerçekleştirilen uygulama, Kuzuyayla İstasyonu bölgesinde yapıldı. Senaryo gereği teknik bir arıza nedeniyle teleferik kabinleri iki direk arasında durdu ve olay yerine kısa sürede kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler önce çevre güvenliğini sağladı. Ardından taşıyıcı halatlar üzerinden tırmanarak kabinlere ulaşan Kocaeli İtfaiyesi, Sakarya ve Kocaeli AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kabin içinde mahsur kalanları kurdukları istasyon sistemiyle halatlarla aşağı indirerek güvenli bölgeye tahliye etti.

Yetkiliden Değerlendirme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada teleferik sisteminin yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğuna dikkat çekti. Yayla, tesisteki teknolojik önlemleri vurgulayarak şunları söyledi:

"Kartepe Teleferiği, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknoloji yapıya sahip. Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, tel raydan çıkma riskine karşı beş sensör bulunuyor. Ancak biz itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Tatbikat, sezon öncesi operasyon kabiliyetinin test edilmesi ve olası acil durumlara hızlı müdahale hazırlığının sağlanması açısından önemli bir provaydı.

