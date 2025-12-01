Kartepe Teleferik Yeniden Açıldı: Manzara Yolculuğu Başladı

Kocaeli'nin kış turizmine açılan panoramik kapısı tekrar aktif

Kocaeli’de kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe’ye ulaşımı sağlayan teleferik hattı, periyodik bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tesis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletiliyor. Güvenli ve konforlu bir seyahat için 17 Kasım’da kapsamlı bakıma alınan teleferikte, uluslararası standartlarda gerçekleştirilen güvenlik testleri ve teknik kontrollerin ardından 14 günlük süreç sona erdi.

Derbent istasyonundan başlayan ve 1423 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda son bulan yolculuk, ziyaretçilere mevsimin tüm renklerini bir arada sunuyor. Zirve yolculuğunda İzmit Körfezi’nin panoramik manzarası doğaseverlere eşlik ediyor.

Bakım sürecinin ardından bugün itibarıyla kapılarını tekrar açan Kartepe Teleferik, haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

