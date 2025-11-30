Kartepe'ye Mevsimin İlk Karı Düştü

İstanbul’a yakın Kartepe’de Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşüp mevsimin ilk karı etkili oldu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:32
Samanlı Dağları'nın zirvesinde kar yağışı

İstanbul’a yakın ve önemli kış turizm merkezi olan Kartepe’de akşam saatlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu.

Hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de başlayan kar yağışıyla ağaçlar beyaza büründü.

İstanbul’a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki zirvede kar yağışı, bölgedeki kış sezonunu haber verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli’mize yılın ilk karı düştü. Rabbim bereketi, huzuru, güzelliğini arttırarak yağdırsın" ifadelerini kullandı.

