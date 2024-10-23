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Kaş'ta Kaçak Villalar Yıkıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde inşa halindeki 4 kaçak villa, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:49
Kaş'ta Kaçak Villalar Yıkıldı

Kaş'ta İnşaat Aşamasındaki Villalar Yıkıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, izinsiz olarak yapılan ve kaçak inşa edildiği tespit edilen 4 havuzlu villa, Kaş Belediyesi tarafından yıkıldı. Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gelemiş Mahallesi'ndeki Mercimecik mevkisinde yer alan hazine arazisinde, birinci derece sit alanında sürdürülmekte olan bu inşaatları denetledi.

Yıkım Süreci ve Güvenlik Önlemleri

Villa sahiplerine tanınan süre sonunda, belediye ekipleri yıkım için bölgeye gitti. İş makineleriyle gerçekleştirilen yıkım işlemi sırasında, güvenlik önlemleri almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgedeki yerini aldı. Sonuç

Bu olay, Kaş Belediyesi’nin izinsiz yapılaşmaya karşı kararlı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, birinci derece sit alanı olan hazine arazisinde kaçak inşa edildikleri...

Antalya'nın Kaş ilçesinde, birinci derece sit alanı olan hazine arazisinde kaçak inşa edildikleri belirlenen 4 havuzlu villa belediye ekiplerince yıkıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, birinci derece sit alanı olan hazine arazisinde kaçak inşa edildikleri...

Antalya'nın Kaş ilçesinde, birinci derece sit alanı olan hazine arazisinde kaçak inşa edildikleri belirlenen 4 havuzlu villa belediye ekiplerince yıkıldı.

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