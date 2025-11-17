Kasapoğlu: Kula'da Spor ve Gençlik Yatırımları Sürecek

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula'da esnaf, muhtar ve kurumlarla görüşüp Kula Gençlik Kampı ile spor altyapısının güçlendirileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:54
Ziyaretler, esnaf buluşmaları ve kamp incelemesi

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa’nın Kula ilçesinde kapsamlı ziyaretlerde bulundu.

Programına Kula’ya yeni atanan Kaymakam Talha Altuntaş’a "hayırlı olsun" ziyaretiyle başlayan Kasapoğlu, Kaymakam Altuntaş ile ilçenin genel durumu ve yürütülen projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezine geçen Kasapoğlu, Kula Çarşısı, Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Leblebiciler Sitesi’nde esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Kasapoğlu, Kula’nın ekonomik yapısında önemli yeri olan küçük esnafın güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Kasapoğlu’nun son durağı Kula Gençlik Kampı oldu. Mahalle muhtarları ve ilçe kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçe genelindeki gençlik ve spor yatırımları ele alındı. Kampın mevcut durumu, kullanım kapasitesi, gençlere yönelik faaliyetlerin artırılması ve kampın bölgeye sağladığı katkılar üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonrası Kasapoğlu, muhtarlar ve kurum temsilcileriyle birlikte incelemelerde bulunarak kamp alanını gezdi ve tespit edilen ihtiyaçların takipçisi olacaklarını belirtti.

Kasapoğlu, Kula’nın her alanda gelişime açık bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Kula’da hem spor altyapısının hem de gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi adına iş birliğimiz sürecek" dedi.

