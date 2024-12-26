Kasım 2024: Türkiye'de Öne Çıkan Gelişmeler ve Olaylar

Kasım 2024'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler

Kasım 2024, Türkiye'de birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, "Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir." dedi.

Yerel Yönetimlerde Değişiklikler

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları'nın terör soruşturmaları kapsamında tedbiren görevden uzaklaştırıldığını bildirerek, bu illerde yeni atamalar gerçekleştirdi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanlığına Ekrem Canalp ve Halfeti Belediye Başkanlığına Hakan Başoğlu getirildi.

Terörle Mücadele Operasyonları

Kasım ayının başından itibaren Türkiye, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdü. İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın illegal faaliyetlerine gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Diğer Önemli Olaylar

4 Kasım : Mardin Valiliği, il genelinde belirli etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

: Mardin Valiliği, il genelinde belirli etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. 10 Kasım : Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıldı; Anıtkabir'e 1 milyon 92 bin 365 ziyaretçi geldi.

: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu anıldı; Anıtkabir'e 1 milyon 92 bin 365 ziyaretçi geldi. 28 Kasım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüşerek Gazze'de ateşkes ihtiyacını vurguladı.

Ekonomi ve İstatistikler

Kasım ayı içerisinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin kredi notunun bu yıl ikinci kez yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, birçok operasyonla birlikte 72 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Son olarak, Kahramanmaraş’ta düzenlenen konut kura çekimi, 24 bin 559 deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte toplamda 201 bin 688 bağımsız bölümün teslim edileceğini ifade etti.