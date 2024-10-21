Kassam Tugayları, İsrail Askerlerine Saldırdı

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan İsrail askeri karargahlarını hedef aldıklarını bildirdi. Yaptıkları duyuruda, Kassam Tugayları'nın, bu bölgedeki askerleri ve karargahları havan mermileri ile vurduğu ifade edildi.

İsrail Askeri Harekatı ve Sonuçları

Açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait istihkam birlikleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında pusuya düşürülerek ciddi kayıplar yaşadı. Açıklamada, ölü ve yaralı askerlere dair bilgilere yer verildi. Ayrıca, Kassam direnişçileri tarafından etkisiz hale getirilen bir birlikte bir tank, askeri nakil aracı ve iki D-9 tipi buldozerin bulunduğu aktarıldı.

Havanın Ateş Altında Kalması

İsrail ordusunun buldozerlerinden birinin Yasin-105 füzesiyle, diğerinin ise patlayıcılarla vurulduğu ve her iki aracın da imha edildiği belirtildi. Ayrıca, bir İsrail askeri'nin Kassam keskin nişancıları tarafından vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Kassam Tugayları, bu saldırıların görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Sivil Kaybı ve Altyapı Zararları

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları, sivil halk üzerinde büyük bir yıkım yarattı. Yaklaşık 42 bin 603 Filistinli yaşamını yitirirken, 99 bin 795 kişi ise yaralandı. Bu saldırılarda, 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da hayatını kaybetti. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.