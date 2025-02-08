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Kassam Tugayları'ndan Dikkat Çeken Pankart: 'Biz Tufanız'

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin teslim edileceği platformda 'Biz Tufanız' yazılı pankart astı. Anlaşma kapsamında 3 esir serbest bırakılacak.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:01
Kassam Tugayları'ndan Dikkat Çeken Pankart: 'Biz Tufanız'

Kassam Tugayları'ndan Dikkat Çeken Pankart: 'Biz Tufanız'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma 'Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz' yazılı büyük bir pankart astı.

Bu cümle, Kassam Tugayları tarafından Arapça, İbranice ve İngilizce olarak üç dilde yazılırken, pankartta Filistin bayrağının yanında bir yumruk resmi de yer alıyor.

Esirlerin Teslim Noktasında Yoğunluk

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki esirlerin teslim edileceği noktada, 7 Ekim 2023'ten bu yana beşinci grup esirin teslimi için yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak, Kassam Tugayları mensuplarının büyük yoğunlukta konuşlandığı görüldü.

Filistinliler, esirlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim törenine katılmak için teslim alanına akın ediyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 5'inci turda serbest bırakacağı İsraillilerin isimlerini duyurmuştu. Hamas'ın açıklamasına göre, yarın 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi.

Serbest bırakılacak esirlerin ise Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedildi.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli'nin serbest bırakılması bekleniyor.

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