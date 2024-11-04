Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Saldırı Açıklaması

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen bir saldırıda İsrail askerlerine yönelik önemli bir eylem düzenlediklerini duyurdu.

Saldırı Detayları

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evde saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının, Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

İsrail Ordusundan Yanıt Yok

Açıklamada, saldırıda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğu ifade edilse de, İsrail ordusunda henüz herhangi bir yanıt verilmedi.

Gazze'deki Durum

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 43 bin 341 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si ise kadın. Aynı dönemde 102 bin 105 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu bildirilirken, sivil altyapı da ciddi şekilde zarar görüyor.