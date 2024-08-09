Kassam Tugayları'ndan Sinvar'a Destek

Kassam Tugayları'ndan Yahya Sinvar'a Destek Açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Yahya Sinvar'ın hareketin siyasi büro başkanlığına seçilmesini desteklediğini duyurdu. Kassam Tugayları, bu durumu hareketin gücünü gösteren bir işaret olarak değerlendiriyor.

Kassam Tugayları'ndan Biat Mesajı

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve onun kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor," ifadelerini kullandı. Bu duyuru, Hamas'ın içindeki birlikteliğin ve devamlılığın bir örneği olarak görüldü.

İsmail Heniyye'nin Yerine Sinvar

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikaste uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinvar'ın seçildiğini resmi olarak duyurmuştu. Kassam Tugayları, bu durumu hareketin etkinliğini ve direncini simgeleyen bir gelişme olarak değerlendirmektedir.