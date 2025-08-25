DOLAR
Kassam Tugayları: Zeytun Mahallesi'nde 2 İsrail Tankı İmha Edildi

El-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde iki İsrail tankını imha ettiklerini açıkladı; biri "Yasin 105" ile vuruldu, diğeri patlayıcıyla tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:53
Kassam Tugayları: Zeytun Mahallesi'nde 2 İsrail Tankı İmha Edildi

Olayın Detayları

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde iki İsrail tankını imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, mensuplarının Merkava tipi bir tankı "Yasin 105 roketi" ile hedef aldığı aktarıldı.

Aynı mahallenin güneyindeki Ebu Merahil su kuyuları bölgesinde konuşlanmış bir İsrail tankının ise yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu tahrip edildiği belirtildi.

Sahadaki Kassam üyelerinin aktardığına göre, olayın ardından İsrail kurtarma ekipleri hemen bölgeye geldi.

Açıklamada, saldırı sonucunda İsrail ordusundaki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

