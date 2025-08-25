Kassam Tugayları: Zeytun Mahallesi'nde 2 İsrail Tankı İmha Edildi

El-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde iki İsrail tankını imha ettiklerini açıkladı; biri "Yasin 105" ile vuruldu, diğeri patlayıcıyla tahrip edildi.