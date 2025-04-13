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Kastamonu Ağlı'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreyi Aştı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerek ulaşımda zorluklar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:42
Kastamonu Ağlı'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreyi Aştı

Kastamonu Ağlı'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Kent merkezinde de aralıklarla sürdürdüğü etkisini, Ağlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren artırdı.

İlçe merkezi ve çevresindeki ormanlık alanlar, beyaz örtüyle kaplanırken, birçok araç karın altında kaldı. Yüksek rakımlı köylerde ise kar kalınlığının 80 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Ağlı ilçesinde, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu çabalar, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Vatandaşlardan Emrullah Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kış aylarında yoğun kar yağdığını ifade ederken, “Kar yağışı bizim için sürpriz değil,” dedi. Geçen yıl mayıs ayında da kar yağdığını hatırlatan Arık, “Ancak bu yıl biraz daha fazla yağdı. Güzel oldu. Biz alışığız,” şeklinde konuştu. Arkadaşının tatile geldiğini ve aracının çıkabilmesi için karla kapanan yolu açtıklarını da ekledi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

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