Kastamonu Bozkurt'ta Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama 5. Gününde

Kastamonu Bozkurt'ta kayıp anne ve oğul için arama çalışmaları 5. gününde

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde pazar gününden itibaren haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu 5 yaşındaki Osman Helvacı için arama çalışmaları 5. gününe girdi. Aile üyelerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Arama çalışmaları ve yoğunlaşan bölgeler

Çalışmalar, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri gerekçe gösterilerek Köseali köyü mevkiinde yoğunlaştırıldı. Ekipler hem yol güzergahlarında hem de sarp arazide iz arıyor.

Katılan birimler ve arama yöntemleri

Arama faaliyetlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri katılıyor. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırıldı ve gönüllü vatandaşlar çalışmalara destek veriyor.

Hava ve kara çalışmaları

Sis etkisinin azalmasıyla bugün sabah saatlerinde aramalar karadan ve termal destekli dronlarla havadan yeniden başlatıldı. Bölgedeki 18 köyde sürdürülmesi planlanan arama çalışmaları aynı ekipler tarafından yürütülüyor.

