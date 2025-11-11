Kastamonu'da 5 Yaşındaki Osman Helvacı'nın Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Kastamonu Bozkurt'ta 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi; annesi Huriye Helvacı'nın cenazesi araziden çıkarılıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:16
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kaybolan anne-oğul için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerdir süren arama çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, arama sırasında küçük Osman'ın cansız bedenine ulaştı.

Kısa süre sonra aynı bölgede, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 50 metre mesafede annenin, Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine rastlandı.

Cenazelerin durumu

Osman Helvacı'nın cenazesi olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Huriye Helvacı'nın cenazesinin araziden çıkarılmasına yönelik çalışmalar ise halen devam ediyor.

