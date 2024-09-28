Kastamonu'da Ağaç Devrilmesi Sonucu Bir Orman İşçisi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Trajik Olay

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, ağaç kesimi sırasında meydana gelen bir kazada orman işçisi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Hanözü köyü bölgesinde ağaç kesim çalışması yapan Refik Ayan, kesim işlemi esnasında bir ağacın kendisine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri bölgeye intikal etti ve yapılan kontrollerde Ayan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze İşlemleri

Refik Ayan'ın cenazesi, tedavi için ulaştırıldığı Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu trajik kaza, orman işçiliğinin ne denli tehlikeli bir meslek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.