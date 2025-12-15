DOLAR
Kastamonu'da Cenaze Aracı ile Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Kastamonu-Taşköprü yolunda cenaze aracı ile traktör çarpıştı; 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:43
Kastamonu’da cenaze aracı ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 37 KH 255 plakalı cenaze aracı ile İ.G. yönetimindeki 57 EA 538 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile M.A., H.A. isimli yolcular yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

