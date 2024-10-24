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Kastamonu'da Eğitim ve Kültür Kampüsü Projesi Başlatılıyor

Kastamonu Üniversitesi eski Eğitim Fakültesi kampüsü, 'Eğitim ve Kültür Kampüsü'ne dönüşüyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:28
Kastamonu'da Eğitim ve Kültür Kampüsü Projesi Başlatılıyor

Kastamonu'da Eğitim ve Kültür Kampüsü Dönüşümü

Kastamonu Üniversitesi, eski Eğitim Fakültesi kampüsünü kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılabileceği 'Eğitim ve Kültür Kampüsü'ne dönüştürüyor. Deprem güvenliği açısından riskli olan yapılar yıkılırken, mevcut tarihi ağaçlar ve peyzajın korunması hedefleniyor.

Yeni Proje Detayları

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı ve eski eğitim binalarının yıkılmasının ardından, bu alanda yeni bir proje geliştirme kararı alındığını belirtti. Topal, Kastamonu'nun eğitim, kültür ve turizm şehirleri arasında yer aldığını vurguladı.

Proje Kapsamında Neler Yapılacak?

Yıkılan eserlerin yerine, merkezi derslik binası, Turizm Fakültesi için uygulama oteli ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir kongre ve kültür merkezi inşa edilecek. İlk aşamada projelendirilen 6 bin 500 metrekarelik derslik binası Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına dahil edildi.

İlerleyen Süreç

Topal, yatırım programına alınan derslik binasının mimari projesinin tamamlandığını ve ihale öncesi süreçte son aşamaya geçildiğini açıkladı. Projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara da teşekkür eden Topal, bu projenin Kastamonu için büyük bir değer oluşturacağını ifade etti.

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