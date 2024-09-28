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Kastamonu'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:14
Kastamonu'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması neticesinde üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

F.Ç. yönetimindeki 37 AAC 463 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolunun Budamış mevkisinde Z.Y. idaresindeki 06 EBF 038 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından F.Ç.'nin aracı kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı ve devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücüler F.Ç. ve Z.Y. ile birlikte 37 AAC 463 plakalı otomobilde bulunan B.A. yaralandı. Yaralılar, derhal Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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