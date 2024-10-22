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Kastamonu'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Tereyağı ve Peynir Ele Geçirildi

Kastamonu'da soğuk zincir ihlali ve hijyen koşullarına uymayan ürünlere el konuldu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:49
Kastamonu'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Tereyağı ve Peynir Ele Geçirildi

Kastamonu'da Sağlıksız Ürünler Ele Geçirildi

Kastamonu Belediyesi, sağlıklı koşullarda saklanmayan gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde, 1150 kilogram tereyağı ile 750 kilogram peynir ele geçirildi.

Denetimler Sonucu Tereyağına El Koyuldu

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda yaptıkları kontroller sırasında bir otobüsten indirilen tereyağını tespit etti. Osmaniye'den otobüsle getirildiği anlaşılan bu ürün, soğuk zincir ihlali sebebiyle el konuldu.

İnceleme için Laboratuvara Gönderildi

Ele geçirilen tereyağı, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi ve gerekli incelemelerin yapılması için laboratuvara gönderildi.

Peynirde de Hijyen İhlali Tespit Edildi

Belediye zabıta ekipleri, iki gün önce hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 750 kilogram peynir için de benzer bir işlem gerçekleştirdi. Bu ürün de ele geçirildi ve yetkililere bildirildi.

Suç Duyurusu Yapıldı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ele geçirilen gıda ürünleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu tür denetimlerin, gıda güvenliğini sağlamak adına önemine vurgu yapıldı.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 1150 kilogram tereyağı ile hijyen...

Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 1150 kilogram tereyağı ile hijyen kuralarına uymadığı belirtilen 750 kilogram peynire el koydu.

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