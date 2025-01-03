Kastamonu'da Hırsızlık Olayında Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da Hırsızlık Zanlısı Kıskıvrak Yakalandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında 20 altın bilezik ve 10 bin lira çalan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliğine başvuran mağdur, evinde bulunan değerli eşyalarının çalındığını bildirerek şikayette bulundu. Yapılan ihbarın ardından, hırsızlık olayı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, titiz çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelisini tespit etti. Zanlı, düzenlenen operasyonla kendi evinde yakalandı.

Yapılan aramada, ele geçirilen altın bilezikler ve para, hemen sahibine teslim edildi. Bu operasyon, Bozkurt ilçesinde asayişin sağlanması bakımından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.