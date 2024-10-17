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Kastamonu'da Kaçak Avcılar Çökertildi

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak avcılar gözaltına alındı. Geyik eti ve sucuk ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:25
Kastamonu'da Kaçak Avcılar Çökertildi

Kastamonu'da Kaçak Avcılık Operasyonu

Kastamonu'da, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda, izinsiz avcılar evlerinde yakalandı. Yapılan aramalarda, varyasyon hayvan türlerine ait çok sayıda ürün ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerinin Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkisinde yaptığı çalışmada, N.G, S.K, M.M, N.Ç ve M.D isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda şu ürünler bulundu:

  • Geyik kafası, dişleri, boynuzu ve postu
  • 36 kilo 100 gram geyik eti
  • 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılan sucuk
  • 14 kilo 930 gram tavşan eti
  • 2 av tüfeği ve 32 fişek

Cezalar ve Yasal Süreç

Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiye, koruma altındaki hayvanları avlama suçundan 443 bin 426 lira idari para cezası uygulanarak, yasal süreç başlatıldı.

Hukukçular, kaçak avcılığın doğa ve yaşam üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekerek, bu tür suçların caydırılması için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Kastamonu'da kaçak av yaptığı tespit edilen kişilerin evindeki aramada çok sayıda geyik kafası...

Kastamonu'da kaçak av yaptığı tespit edilen kişilerin evindeki aramada çok sayıda geyik kafası, geyik eti, geyik etinden yapılan sucuk ile tavşan eti ele geçirildi.

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