Kastamonu'da kız meselesi cinayeti: 18 ve 12 yıl hapis

Kastamonu'da kız meselesi cinayetinde iki sanığa hapis cezası

Olayın detayları

Olay, 2023 yılının Aralık ayında merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında kız meselesi nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, en yakın arkadaşı E.E.'nin aracına binerek, yanlarına aldıkları 17 yaşındaki Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti.

Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Ferdi D. ile Yusuf S. yanlarında bulundurdukları tüfekle çapraz ateşe aldıkları Fuat Camcı'yı vurarak öldürdü. Olayın ardından E.E. aracıyla, Ferdi D. ve Yusuf S. de yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ferdi D., Yusuf S. ve E.E. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yargılama ve savunmalar

Sanıklar hakkında açılan davada, yargılama Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde sürdü. Duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Kendini savunan Ferdi D., "Gitsin diye ateş ettim. Yere doğru ateş ettim. Havaya ateş ettim. Ben, ölmesin diye çok uğraştım. Benim garip başımı yaktılar. Ben kimseyi öldürmek için ateş etmedim. Tüfek patlayınca ben de korktum, ateş ettim. Niye ateş ettim, ben de bilmiyorum" dedi.

Son sözü sorulan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talep etti. Olayın ardından suçta kullanılan kısa namlulu tüfeğin bulunamaması üzerine A.C.G., P.S., O.Ş. ve R.K. hakkında da 'suç delillerini yok etme ya da değiştirme' suçundan dava açıldı; mahkeme iki dosyayı birleştirdi. Duruşmada E.E. ise tahliye edildi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, olay tarihinde kemik yaşının 19 olduğu tespit edilen Ferdi D.'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, olay tarihinde 17 yaşında olan Yusuf S.'yi ise 12 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer yargılamalarda; E.E. ile suç aletini sakladıkları iddiasıyla yargılanan A.C.G., P.S., O.Ş. ve R.K.'nin beraatına karar verildi.

Davanın taraflarından olan ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Fuat Camcı'nın annesi Z.C., "Sizin adaletinize bırakıyorum. Benim yavrumu üçü planlayıp öldürdü. Sizin de evlatlarınız var. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Silah E.E.'nin aracında bulundu. O da diğerleri kadar suçlu. Hepsi cezalandırılsın istiyorum" diye konuştu.

KASTAMONU ADALET SARAYI