Kastamonu'da Mahsur Kalan Madenciler Helikopterle Kurtarıldı

Kastamonu'da Mahsur Kalan Madencilerin Dramı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan iki madenci, ardında dramatik bir hikaye bırakarak helikopterle kurtarıldı. Hacıreissökü köyü ormanlık bölgesinde, maden arama firmasında çalışan beş kişilik ekip, çeşitli görevlere ayrılarak arama çalışmaları yürütüyordu.

Maden Çalışmalarında Kaza Anı

Çalışmalar sırasında, madenci Erkan E. uçurumdan düştü. Arkadaşının düştüğünü gören İdris A., acil durum bildirimi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kurtarma Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Durumun ciddiyeti üzerine, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE, bölgeye intikal etti. Ekipler, gece saatlerinde, yaralı Erkan E. ve yanında bekleyen İdris A.'nın yerini tespit etti. Diğer üç madenci güvenli şekilde gece geç saatlerde köye ulaştı.

Ulaşılamayan Bölgeye Zorlu Operasyon

Kurtarma ekipleri, ulaşımın güç olduğu Karagöl Çayı mevkisinde arama çalışması yaptı ve yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşle kaybolan madencilere ulaştı. Yaralı madencinin sağlık durumu için helikopter talep edildi.

Kurtarma Hikayesinin Kahramanları

Jandarmaya ait bir helikopter, yaralı madencileri kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi ve yaralı Erkan E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Köy Muhtarının Bilgileri

Köy muhtarı Cemal Özcan, kurtarma ekiplerine köyden bölgeyi bilen iki kişinin eşlik ettiğini belirterek, "15 kişilik ekiple kaybolan madencilere ulaşıldı. Helikopter, vatandaşlarımızı çıkardı" dedi.

Ateşin Işığıyla Yol Buldular

82 yaşındaki Ahmet Özcan, kurtarma çalışmalarında aktif rol alarak, dağda gördüğü ışığın yardımıyla ekiplere yön verdi. "Bölgeyi çok iyi bildiğim için ekiplere yol gösterdim; ateşin ışığı sayesinde bulduk" dedi.

Operasyonda Eşsiz Koordinasyon

Operasyonda yer alan Berk Özcan, AFFAD, UMKE ve JAK ekibiyle birlikte koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "İki kişiyi sağ salim helikoptere ulaştırdık. Helikopterin inebileceği bir alan oluşturduk ve yaralıları sağ salim kurtardık" diye konuştu.