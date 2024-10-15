Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

Kastamonu'da Trajik Olay

Kastamonu'da, bir polis memurları arasında meydana gelen bir tartışma sonucunda, eşini vurarak öldüren bir kişinin hikayesi gün yüzüne çıktı.

Olayın Ayrıntıları

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan E.T., eşi Burçin Sevgi T. ile Saraçlar Mahallesi'ndeki evlerinde bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, E.T. beylik tabancasını kullanarak eşine ateş etti.

E.T., olay sonrasında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini vurdurduğunu bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın Ardından Yapılan İşlemler

Burçin Sevgi T.'nin cesedi, detaylı bir otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memuru E.T. ise tabancasıyla birlikte emniyet güçlerine teslim oldu.

Bu trajik olayın ardından, çiftin 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kastamonu'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.