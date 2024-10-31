Kastamonu'da Sağlık Ekiplerine Saldırı

Kastamonu'da Sağlık Ekiplerine Şiddet Olayı

Kastamonu'da ambulansla bir vakaya giden sağlık ekibi, üzücü bir saldırıya maruz kaldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Duruçay köyüne acil yardım amaçlı giden ekip üyeleri, doktor F.A., acil tıp teknisyeni M.A. ve ambulans şoförü N.K., müdahale sırasında bir kişinin saldırısına uğradı.

Şiddet Olabilir mi?

Sağlık görevli ekip, "beyaz kod" vererek olay yerini terk etmek zorunda kaldı ve görevlerini başka bir ekibe devrettiler. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ekibimiz ihbar üzerine ivedi şekilde olay yerine ulaşmış ve hastaya acil müdahale esnasında saldırıya uğramıştır. Bu tür vakaların tekrar yaşanmaması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına tüm sağlık personelimize yapılan bu şiddeti kınıyoruz," dedi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak, Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı bu türden olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.