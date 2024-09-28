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Kastamonu'da Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Şehit polis Ahmet Şahan adını taşıyan Kur'an kursunun açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:50
Kastamonu'da Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açıldı

Kastamonu'da Yeni Bir Eğitim Kurumu Açıldı

Kastamonu, Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile yeni bir eğitim kurumuna daha kavuştu. Açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri ve yerel halk katıldı.

Şehit Ahmet Şahan'ın Anısı Yaşatılıyor

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken, 1 Ağustos tarihinde şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan'ın adı yaşatılmak üzere bu Kur'an kursuna verildi.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Anlamlı Mesaj

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberlikten sonra en büyük mertebe şehitliktir. Şehit Ahmet Şahan kardeşimizin isminin yaşatılması, burada eğitim alacak çocuklar için büyük bir şereftir." dedi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in şehitlerin ruhunu canlı tutma vurgusuna değinerek, "Onlar diridirler, siz bilemezsiniz" ifade etti. Kur'an kursunda yetişecek olan çocukların vatan, Allah, peygamber ve bayrak sevgisiyle büyüyeceklerine inandığını belirtti.

Yerel Yönetimlerden Destek

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da şehit polis memuru Ahmet Şahan'ı rahmetle andı. Uluay, "Kastamonu'yu ilim ve edep şehri olarak tanımlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'na verdikleri destek için teşekkür ediyoruz." diyerek şehrin önemine vurgu yaptı.

Açılış Töreni Gerçekleşti

Tüm konuşmalar sonrası, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Bu yeni eğitim kurumu, geleceğin nesillerine vatan sevgisi ve dini değerler kazandırma amacı güdüyor.

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