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Kastamonu'da Ters Dönmüş Otomobilde Yaralılar Var

Kastamonu'da gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:58
Kastamonu'da Ters Dönmüş Otomobilde Yaralılar Var

Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kastamonu'nun Bük köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, N.T. (32) yönetimindeki 34 BB 2150 plakalı otomobilin, bir tırı sollamak isterken orta refüje çarpması sonucu meydana geldi. Otomobil, çarpmanın ardından ters döndü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü N.T. ile birlikte B.T. (25), F.T. (24) ve 6 yaşındaki E.İ.T. ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerin, kaza anının nasıl gerçekleştiğini belirlemede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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