Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve Tosya ilçesinde, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 406 gram sentetik uyuşturucu, 86 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 79 bin 330 lira, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 cep telefonu, 2 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği ve 39 tabanca fişeği bulunuyor.

Adli süreç

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

