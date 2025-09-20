Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 5'i tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu, ecza hapı ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:52
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve Tosya ilçesinde, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 406 gram sentetik uyuşturucu, 86 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 79 bin 330 lira, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 cep telefonu, 2 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği ve 39 tabanca fişeği bulunuyor.

Adli süreç

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı....

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda 406 gram sentetik uyuşturucu, 86 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 79 bin 330 lira, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 cep telefonu, 2 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, 39 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı....

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
2
Şabanözü'ne Yer Altı Barajı: 300 Bin Metreküp Kapasiteli Çözüm
3
Azerbaycan Karabağ'da Tam Egemenlik Sağladı — İkinci Yıl Değerlendirmesi
4
AA ve Sony temsilcileri işbirliği fırsatlarını değerlendirdi
5
TİTCK Başkanı Ahmet Ayar Uyardı: Çocuk Yüz Boyalarında Güvenlik Riski
6
Kırgızistan'da KGAÖ "Rubej-2025" Hızlı Mukabele Tatbikatı
7
Esenler'de firari hükümlü ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli yakalandı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi