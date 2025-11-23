Kastamonu Daday'da Yumurtacı Göleti'nde Gölete Giren Kişi Ölü Bulundu

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nde kıyafetleriyle suya giren F.B. (53), AFAD dalgıçlarının 4 metre derinlikte bulduğu cansız beden olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:30
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Yumurtacı Göletinde kıyafetleriyle suya giren F.B. (53)'nin cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Olayın Detayları

Olay, Daday ilçesi Yumurtacı Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla göletin kenarına gelen F.B. (53), kıyafetleriyle gölete girdi. Bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu.

Bölgedeki bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ekipleri ve Jandarma Komando Arama Timi (JAK) sevk edildi.

Ekipler gölette arama çalışması başlattı. AFAD dalgıçlarının suda yaptığı çalışmalar sonucu şahsın cansız bedenine göletin 4 metre altında ulaşıldı.

Soruşturma ve İlerleyen Süreç

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından F.B.'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. F.B.'nin Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

