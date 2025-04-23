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Kastamonu'dan İstanbul'a 2 Mobil Aşevi Aracı Gönderildi

Kastamonu, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası acil destek için 2 mobil aşevi aracı gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 20:15
Kastamonu'dan İstanbul'a 2 Mobil Aşevi Aracı Gönderildi

Kastamonu'dan İstanbul'a Acil Destek

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı tarafından 2 mobil aşevi aracı kente gönderildi.

Türk Kızılay'dan Açıklama

Kastamonu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından acil ihtiyaçlar için mobil aşevi araçlarının İstanbul'da hizmet vermesi amacıyla yola çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini vurgulayan Türk Kızılay yetkilileri, "Kızılay ailesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Kastamonu İl...

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı tarafından 2 mobil aşevi aracı kente gönderildi.

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