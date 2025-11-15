Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü

Kastamonu İhsangazi Akkaya köyünde ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Ayrancıoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:02
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü

Kastamonu İhsangazi'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İhsangazi Akkaya köyünde ormanlık alanda kaza

Kastamonunun İhsangazi ilçesine bağlı Akkaya köyünde, ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında sürücü Mehmet Ayrancıoğlu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, odun nakliyesi için ormana giden Ayrancıoğlu'nun kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Traktörün altında kalan Ayrancıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, cenaze otopsi için İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE ODUN NAKLİYESİ İÇİN ORMANA GİDEN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU...

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE ODUN NAKLİYESİ İÇİN ORMANA GİDEN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ MEHMET AYRANCIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı