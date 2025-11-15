Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü

Kastamonu İhsangazi'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İhsangazi Akkaya köyünde ormanlık alanda kaza

Kastamonunun İhsangazi ilçesine bağlı Akkaya köyünde, ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında sürücü Mehmet Ayrancıoğlu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, odun nakliyesi için ormana giden Ayrancıoğlu'nun kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Traktörün altında kalan Ayrancıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, cenaze otopsi için İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

