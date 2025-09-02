Kastamonu-Karabük sınırındaki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Olayın seyri

Kastamonu-Karabük sınırında devam eden iki orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde 31 Ağustos 2025 pazar günü başlayan yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyü sınırlarına ulaştı. Bölgedeki diğer yangın, Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün başladı.

Müdahale ekipleri ve envanter

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle de destek verildi. İlk aktarılan müdahale bilgisine göre alevlerle 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel ile mücadele ediliyordu.

Kastamonu Valiliği tarafından paylaşılan güncel verilerde ise yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi, sahadaki yer ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyor.

Tahliyeler ve barınma

Yangınlar nedeniyle daha önce tahliye edilen Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerine ek olarak, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de tahliye edildi. Tahliyelerle birlikte toplam köy sayısı 9'a yükseldi.

Toplam 437 kişi güvenli bölgelere nakledilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye taşındı. Tahliye edilenler arasında bazıları yakınlarının evlerine yerleşti, bazıları ise İğdir köyündeki Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Merkez Kız Kur'an Kursu yurduna yerleştirildi.

Sivil ifadeleri

Aziz Okutucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi, ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.

Hüsniye Okutucu ise "Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler, hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır." diye konuştu.

Yurda yerleştirilenlerden Hikmet Esenlikçi "Jandarmalar bizi evden çıkarttı, 'Hayatınız tehlikede.' dediler. Kur'an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar. Kızılören köyünde yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Allah hükümetimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Meral Öztürk "Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun." derken, Semiha Karışan "Dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var ama köyümüz tehlike altında. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız." diye konuştu.

Ulaşım ve son durum

Bölgede dün akşamdan bu yana devam eden orman yangını nedeniyle yoğun duman, Kastamonu-Karabük kara yolu'na ulaştı. Sürücülerin etkilenmemesi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale çalışmaları ise yoğun şekilde devam ediyor.

Kamu açıklaması

Kastamonu Valiliği duyurusunda yangına ilişkin müdahale ekiplerinin ve kullanılan araç-gereçlerin sayıları ile tahliyelerin koordinasyonunun sürdüğü bildirildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalenin durduğu, yer ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

