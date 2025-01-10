Kastamonu'nun Sisle Kaplı Görüntüleri Dronla Kaydedildi

Kastamonu, Sisle Kaplandı

Kastamonu, sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sisle kaplandı. Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve İnönü mahalleleri bu sis tabakası altında kayboldu.

Büyüleyici Manzaralar Dronla Görüntülendi

Şehirdeki binaların kısmen sisin etkisiyle görünmez hale gelmesi, izleyenlerin dikkatini çekti. Dronla çekilen görüntüler, sis bulutuyla bütünleşen büyüleyici bir manzara sundu. Kastamonu'da sabah saatlerinde yaşanan bu doğal olay, hem yerli hem de dışardan gelen ziyaretçiler için etkileyici bir deneyim oldu.

Bir bölümü sis altında kalan Kastamonu, dronla görüntülendi. Şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.

Bir bölümü sis altında kalan Kastamonu, dronla görüntülendi. Şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.