Katar, BAE ve Cezayir: Filistin Devleti Tanınmalı, İki Devletli Çözüm Uygulanmalı

New York'taki konferansta Katar, BAE ve Cezayir, Filistin Devleti tanınması ve iki devletli çözümün uygulanması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 05:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 05:02
Katar, BAE ve Cezayir Filistin Devleti'nin Tanınması ve İki Devletli Çözüm İçin Çağrı Yaptı

New York'ta düzenlenen uluslararası konferansta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Cezayir, Filistin Devleti'nin tanınmasının önemine dikkat çekerek iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konferans ve katılımcılar

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Saad el-Murayhi, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

Katar: Murayhi'nin değerlendirmesi

Murayhi, konferansın "Filistin sorununun çözüm sürecinde tarihi bir öneme sahip" olduğunu söyledi. Murayhi, uluslararası hareketliliğin iki bağlamda gerçekleştiğini belirterek, birinci bağlamı "Filistin halkının onlarca yıldır gördüğü zulmü, topraklarının işgal edilmesini ve aleyhinde işlenen tüm suçları sona erdirmeye dönük tarihi bağlam"; ikinci bağlamı ise "işgal altındaki Filistin topraklarının durumu, yani Gazze Şeridi'nin harabeye dönmesi ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik artan şiddeti" olarak tanımladı.

Murayhi ayrıca İsrail'in sorumsuzca tavırlarıyla gerilimi tırmandırdığını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek (9 Eylül'de) Katar da dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldığını kaydetti.

BAE: El-Marar'ın çağrıları

El-Marar, Filistin Devleti'nin tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, henüz bu adımı atmamış devletlere de Filistin'i tanıma çağrısı yaptı. El-Marar, Gazze Şeridi'nde yaşanan tehlikeli gelişmeler ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki tehditleri ve diğer ihlaller göz önüne alındığında Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

El-Marar, ayrıca Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunun desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i caydırma ve ihlallerini durdurma sorumluluğunu üstlenmesi çağrısını yineledi.

Cezayir: Attaf'ın uyarısı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Filistin Devleti'ni kurmak için fiili adımlar atmanın zamanının geldiğini; ayrıca İsrail'in Filistinlileri topraklarından çıkarma planlarına karşı diplomatik, hukuki ve ekonomik yollarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

