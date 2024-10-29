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Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Doha'da Katar Türk Okulu'nda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları önemli isimlerin katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:33
Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Katar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla İdrak Edildi

Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkileyici bir törenle kutlandı. Özel olarak düzenlenen etkinlik, Katar Türk Okulu ile Doha Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açılış Töreni

Etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun eşi Kübra Göksu, Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal ile Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Adaş, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "Şehitlerimizin bize emaneti olan bu cumhuriyeti yaşatmak hepimizin en büyük sorumluluğudur," şeklinde konuştu.

Günün Önemi ve Tiyatro Gösterimi

YEE Doha Koordinatörü Uysal, günün önemine değinerek, "Ecdadımızdan bize miras kalan ve tarihten aldığımız bu güçle Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere taşımak, geçmişimize duyduğumuz saygının ve yarınlara olan sorumluluğumuzun en güzel ifadesidir," diye ifade etti.

Öğrencilerin Performansı ve İkramlar

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sergilendi. "Yüzbaşı Faruk" adlı tiyatro gösterimi katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Törenin sonunda konuklara Türk lokumu ikram edildi.

Katar Türk Okulu Hakkında

2016 yılında faaliyete geçen Katar Türk Okulu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermekte olup, Türkiye ile aynı eğitim müfredatıyla eğitime devam etmektedir. Okul, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği gözetimindedir.

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