Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Filistinlilere Destek Verilmeli

Katar ve Türkiye'den Ortak Destek Vurgusu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Filistin ve Suriye Üzerine Görüşmeler

Al Sani, toplantıda, özellikle Filistin toprakları ve Suriye meselesine dair gelişmelerin tartışıldığını belirterek, Suriye’ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ele alarak bunun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Rolüne Dikkat Çekildi

Türkiye'nin Gazze'deki desteklerini takdir eden Al Sani, ateşkesin önemini tekrarlayarak, anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanması ve ikinci aşamanın başlatılması gerektiğini dile getirdi. Gazze'ye yardımın ulaştırılması konusunda açık bir mekanizmanın önemine de vurgu yaptı.

İkinci Aşama Müzakereleri Talebi

Al Sani, ateşkesle ilgili olarak, müzakerelerin derhal başlatılması çağrısında bulundu. Gazze'ye insani yardım girişini yoğunlaştırmak için ortak çabaların önemini belirtti. Ayrıca, Filistinlilerin tehcirine karşı olan duruşlarını Arap ülkeleriyle birlikte belirttiklerini, Filistinli vatandaşların topraklarında kalmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Uluslararası Ortaklara Çağrı

Katar Dışişleri Bakanı, uluslararası ortaklara da Gazze müzakerelerinin başarısı için baskı yapmaları ve müzakerelerin engellenmemesi gerektiğinin altını çizdi.