Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Yakın

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının duyurulmasına ''en yakın noktada'' bulunduklarını açıkladı.

Doha'da düzenlenen basın toplantısında Ensari, Katar’ın müzakerelerde son ayrıntıları görüşmeye devam ettiğini belirterek, Ateşkes Anlaşması için Hamas ve İsrail taraflarına teslim edilmek üzere bir anlaşma taslağının hazırlandığını duyurdu.

Ensari, müzakerelerde taraflar arasındaki sorunların çözülme aşamasına geldiğini ve olumlu bir atmosferin hakim olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Ateşkes anlaşmasına varılması konusunda iyimseriz." ifadesini kullandı.

Şu an son aşamada olduklarını ifade eden Ensari, anlaşmanın duyurulmasının hemen ardından Gazze'de ateşkesin yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekledi.