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Katar Emiri Al Sani, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Katar Emiri Al Sani, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 05:39
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 05:39
Katar Emiri Al Sani, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Katar Emiri Al Sani, Kolombiya'yı Ziyaret Etti

Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Karşılamadan İmzalanan Mutabakata

Katar Emiri, Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo tarafından havaalanında karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Nariño'da baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm, limanlar, spor ve haberleşme alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

İşbirliği ve Ekonomik Ortaklık İleriye Taşınıyor

Rusya ile Kolombiya arasındaki ortaklığın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlendirilmesine yönelik kararlılık yeniden teyit edildi. Anlaşma kapsamında, her iki ülkenin iş dünyası liderleri ve ticaret odaları arasında daha etkin bir alışverişin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Kolombiya Ulusal Vergi ve Gümrük Müdürlüğü (DİAN) ile Katarlı muadili arasındaki vergilendirme ve gümrük konularında işbirliğinin güçlendirilmesi için diyalog kurulması kararlaştırıldı.

Bölgesel Gelişmelere Dair Görüşmeler

Görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ortak bir tutum sergilendi. Taraflar, düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Diplomatik İlişkilerin Güçlenmesi

Katar’ın açıklamasında, Kolombiya'nın Doha'da büyükelçilik açma kararının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir adım olduğuna değinildi. Ayrıca, Katar, Kolombiya’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlere yönelik duruşunu takdirle karşıladığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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