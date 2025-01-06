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Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardımlar Ulaştı

Katar ve Suudi Arabistan'dan gönderilen yardım malzemeleri Suriye'ye ulaşarak halkın ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:29
Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardımlar Ulaştı

Katar ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardımlar Ulaştı

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Katar ve Suudi Arabistan tarafından gönderilen yardımlar, başkent Şam'a ulaştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 ton gıda ve barınma malzemesi taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak, Uluslararası Şam Havalimanı'na iniş yaptı. Bu, insani yardım taşımak amacıyla Katar'dan Suriye'ye kurulan hava köprüsü kapsamında gönderilen 8'inci uçak olarak kaydedildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'dan gönderilen 60 tır yardım da Suriye sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'na ulaştı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suriye halkına yardım ulaşması amacıyla Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından kurulan kara köprüsü çerçevesinde bu yardımlar gerçekleştirildi.

Tırlarda gıda, barınma ve tıbbi malzemeler bulunuyor. Ayrıca, şu ana kadar 1 Ocak tarihinde başlayan yardımlar doğrultusunda Suudi Arabistan'dan Suriye'ye 6 yardım uçağı gönderildiği belirtildi.

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