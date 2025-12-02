Kavas: Otizmli bireyler ve aileleri görünürlük için büyük mücadele veriyor

Ulusal Otizm Konfederasyonu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşamın her alanında görünür olmak, anlaşılmak ve desteklenmek için büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

Kavas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumumuzda farkındalık oluşturmak, eşitlik ve erişilebilirlik alanında atılan adımları değerlendirmek ve engelli bireylerin haklarını güçlendirmek için önemli bir gündür. Bu anlamlı günde Ulusal Otizm Konfederasyonu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; engellilik bir eksiklik değil, çeşitliliğin ve insan olmanın doğal bir parçasıdır. Otizmli bireyler ve aileleri, yaşamın her alanında görünür olmak, anlaşılmak ve desteklenmek için büyük bir mücadele vermektedir.

"Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda hâlâ çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların aşılmasının yolu, toplumsal bilinç, kapsayıcı politikalar ve güçlü dayanışmadan geçmektedir.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, farkındalığın artmasına, toplumun her kesiminde daha kapsayıcı bir yaşam anlayışının güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz."

ULUSAL OTİZM KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI FATMA KİLCİ KAVAS, OTİZMLİ BİREYLER VE AİLELERİN, YAŞAMIN HER ALANINDA GÖRÜNÜR OLMAK, ANLAŞILMAK VE DESTEKLENMEK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİKLERİNİ İFADE ETTİ.