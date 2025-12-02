Kavas: Otizmli bireyler ve aileleri görünürlük için büyük mücadele veriyor

Fatma Kilci Kavas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde otizmli bireyler ve ailelerin görünürlük, anlayış ve destek talebine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:38
Ulusal Otizm Konfederasyonu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşamın her alanında görünür olmak, anlaşılmak ve desteklenmek için büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

Kavas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumumuzda farkındalık oluşturmak, eşitlik ve erişilebilirlik alanında atılan adımları değerlendirmek ve engelli bireylerin haklarını güçlendirmek için önemli bir gündür. Bu anlamlı günde Ulusal Otizm Konfederasyonu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; engellilik bir eksiklik değil, çeşitliliğin ve insan olmanın doğal bir parçasıdır. Otizmli bireyler ve aileleri, yaşamın her alanında görünür olmak, anlaşılmak ve desteklenmek için büyük bir mücadele vermektedir.

"Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda hâlâ çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların aşılmasının yolu, toplumsal bilinç, kapsayıcı politikalar ve güçlü dayanışmadan geçmektedir.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, farkındalığın artmasına, toplumun her kesiminde daha kapsayıcı bir yaşam anlayışının güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz."

