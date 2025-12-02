Kayak Kulüpleri Birliği 2026 Kayak Federasyonu Başkanlığına Aday

Ömer Karslı liderliğindeki Kayak Kulüpleri Birliği, 20 ilden ~100 kulübün desteğiyle 2026 Mayıs seçimlerinde federasyon yönetimine talip olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:54
Kayak Kulüpleri Birliği 2026 Kayak Federasyonu Başkanlığına Aday

Kayak Kulüpleri Birliği 2026 Kayak Federasyonu Başkanlığına Aday

Adaylık ve hedefler

Kayak Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Karslı, önümüzdeki yıl yapılacak Kayak Federasyonu Başkanlığı seçimi öncesi kulüpler olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

Ülke genelindeki 20 ilden yaklaşık 100 kulübün bir araya geldiği birlik olarak, Türkiye Kayak Federasyonu'nun içinde bulunduğu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten Karslı, 2026 Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde yönetime talip olduklarını açıkladı.

Karslı, hafta sonunda Sivas'ta düzenleyecekleri toplantıyla federasyon başkanlığı için adaylığını açıklayacağını ve Türkiye'de kayak sporunun hak ettiği noktaya gelmesi ile uluslararası başarı için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

İHA Erzurum ziyareti

Kayak Kulüpleri başkanları ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Ömer Karslı, Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e süreçle ilgili bilgi verdi.

Bölge Müdürü Türkez, Karslı ve ekibine başarı dileğinde bulundu. Ziyaretin sonunda Karslı, Türkez'e plaket takdim etti.

KAYAK KULÜPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ÖMER KARSLI, ÖNÜMÜZDEKİ YIL YAPILACAK KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI...

KAYAK KULÜPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ÖMER KARSLI, ÖNÜMÜZDEKİ YIL YAPILACAK KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİ KULÜPLER OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALDIKLARINI BELİRTTİ.

KAYAK KULÜPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ÖMER KARSLI, ÖNÜMÜZDEKİ YIL YAPILACAK KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
6
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri
7
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde