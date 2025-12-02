Kayak Kulüpleri Birliği 2026 Kayak Federasyonu Başkanlığına Aday

Adaylık ve hedefler

Kayak Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Karslı, önümüzdeki yıl yapılacak Kayak Federasyonu Başkanlığı seçimi öncesi kulüpler olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

Ülke genelindeki 20 ilden yaklaşık 100 kulübün bir araya geldiği birlik olarak, Türkiye Kayak Federasyonu'nun içinde bulunduğu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten Karslı, 2026 Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde yönetime talip olduklarını açıkladı.

Karslı, hafta sonunda Sivas'ta düzenleyecekleri toplantıyla federasyon başkanlığı için adaylığını açıklayacağını ve Türkiye'de kayak sporunun hak ettiği noktaya gelmesi ile uluslararası başarı için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

İHA Erzurum ziyareti

Kayak Kulüpleri başkanları ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Ömer Karslı, Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e süreçle ilgili bilgi verdi.

Bölge Müdürü Türkez, Karslı ve ekibine başarı dileğinde bulundu. Ziyaretin sonunda Karslı, Türkez'e plaket takdim etti.

