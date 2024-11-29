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Kaybolan Kanadalı Kampçı Sam Benastick Haftalar Sonra Bulundu

British Columbia'da kaybolan kampçı Sam Benastick, doğa yürüyüşçüleri tarafından bulundu. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:04
Kaybolan Kanadalı Kampçı Sam Benastick Haftalar Sonra Bulundu

Kanadalı Kampçının Bulunması Sevinçle Karşılandı

Kamp yapmak için British Columbia eyaletindeki Redfern-Keily Provincial Parkı'na giden ve 19 Ekim'de kaybolduğu bildirilen Sam Benastick, haftalar sonra bulundu.

Doğa Yürüyüşçüleri Tarafından Keşfedildi

The New York Times'ın haberine göre, Kanada polis yetkilileri, Benastick'in doğa yürüyüşü yapan iki kişi tarafından fark edildiğini duyurdu. Bu yürüyüşçüler, kampçıyı hastaneye götürerek onu kurtardılar.

Polis, kayıp ilanına yönelik arama çalışmalarında Benastick'i tanıyan yürüyüşçülerin, kendisini hastaneye ulaştırdığını bildirdi. Yetkililer, Benastick'in birkaç gün arabasında kaldıktan sonra dağın yamacındaki bir dereye yürüdüğünü ve farklı alanlarda kamp yaptığını açıkladı.

Kampçının Sağlık Durumu İyi

Benastick'in tedavi edildiği sağlık kuruluşu Northern Health yetkilileri, dağcının genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ancak Benastick'in şu anda basına konuşamayacağı belirtildi.

Kız kardeşi tarafından Benastick'e destek toplamak amacıyla kurulan GoFundMe sayfasında, kampçının 7 Ekim'de parkta 10 günlük bir kamp gezisine çıktığı ve haber alınamayınca 19 Ekim'de kayıp ilanı verildiği ifade edildi. Kayıp ilanı sonrası birkaç hafta geçmesine rağmen bulunamayan Benastick için arama çalışmaları bir süreliğine durdurulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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