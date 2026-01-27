Kaymakam Demirer: Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi 2025'te Binlerce Kişiye Destek Verdi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün 2025 yılı boyunca aile, çocuk, kadın, engelli ve gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Demirer'in Değerlendirmesi

Demirer, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Sağlam aile yapısı, güçlü bir toplumun en önemli güvencesidir. Bu anlayışla Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz, 2025 yılı boyunca sosyal devlet ilkesinin sahadaki en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur" dedi.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Tatvan’da 151 çift desteklendi; bu kapsamda toplam 22 milyon 650 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi. Kaymakam Demirer, projenin gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve sağlıklı aile yapılarının oluşturulmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Engelli Bireylere Yönelik Hizmetler

Engelli bireylere yönelik hizmetlerde Tatvan’da bin 521 engelli bireyin evde bakım hizmetinden yararlandığı, bunun karşılığında aylık 17 milyon 798 bin 742 TL ödeme gerçekleştirildiği bildirildi. Evde bakım hizmeti alan bireylerin yaşam şartlarının düzenli denetimlerle takip edildiği ve bakıcılara rehberlik çalışmaları yapıldığı vurgulandı.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve SED Desteği

Korunmaya muhtaç çocuk ve gençlere yönelik çalışmalarda; ekonomik yoksunluk nedeniyle risk altında bulunan ailelerin desteklenmesi amacıyla 601 aileye Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti verildiği, aylık toplam destek tutarının 4 milyon 506 bin 275 TL olduğu açıklandı. Bu ailelere yönelik üç ayda bir periyodik sosyal incelemelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Eğitimler

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yoğun çalışmalar yürütüldü. 55 eğitimle 6 bin 561 kişiye ulaşıldığı; "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla yapılan farkındalık çalışmalarının 6 bin 581 kişiye eriştiği bildirildi. Ayrıca Aile Eğitim Programı kapsamında 3 bin 176 kişiye, evlilik öncesi eğitimlerle 965 kişiye ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleriyle 576 kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

2025 "Aile Yılı" Kapsamında Etkinlikler ve ASDEP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında Tatvan’da 55 etkinlik düzenlendiği, aile içi birlik ve beraberliğin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 2025 yılı içinde Tatvan’da 3 bin 553 haneye hane ziyareti gerçekleştirildiği, 205 vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlara yönlendirildiği ve dosyalarının yakından takip edildiği ifade edildi.

Teşekkür ve Sonuç

Kaymakam Demirer, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün tüm personeline özverili ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, toplumun her kesimine dokunan bu önemli hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu ve kurum çalışanlarına başarılar diledi.

