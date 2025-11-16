Kaymakam Feyza Nur Kılıç Gölpazarı'da Hane Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İmzadiye Ünal ve Naciye Dülger'i evlerinde ziyaret edip taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:15
Vatandaşlarla birebir görüşme

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçede ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek hanelerinde sohbet etti ve durumlarını yerinde dinledi.

Kaymakam Kılıç, ilçede yaşayan İmzadiye Ünal ve Naciye Dülger'i ziyaret ederek samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında hal ve hatır soruldu.

"Görüşme sırasında vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Kendilerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

