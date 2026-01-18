Kaymakam Mehmet Gündoğdu Karacasu Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Aydın'ın Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, ilçe merkezindeki çarşı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi ve bol kazanç diledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:26
İlçe ekonomisinin bel kemiği esnafla buluşma

Aydın’ın Karacasu ilçesi merkezinde görev yapan Kaymakam Mehmet Gündoğdu, çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Ziyaret kapsamında çarşıdaki iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Gündoğdu, esnafla sohbet etti ve onların talep ve önerilerini dinledi.

Gündoğdu, ilçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını, esnafın ilçeye kattığı değerin önemli olduğunu vurgulayarak tüm esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafın ilçenin sosyal ve ekonomik hayatındaki önemine dikkat çeken Kaymakam, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür ziyaretlere önem verdiklerini kaydetti.

Ziyaretten memnuniyetlerini ifade eden esnaf ise Kaymakam Gündoğdu’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

