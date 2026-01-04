Kaymakam Sultan Doğru Germencik Devlet Hastanesi'nde İnceleme

Sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Germencik Devlet Hastanesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, sağlık hizmetlerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane yönetimi ve yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili brifing alan Kaymakam Doğru, sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İncelemeler sırasında hasta ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği ele alınırken, sağlık alanındaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca, hastanedeki hasta ve hasta yakınları ile yakından ilgilenen Doğru, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

